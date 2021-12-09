Страны Балтии еще не достигли соглашения об увеличении поставок электроэнергии из РФ

ТАЛЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Системные операторы электросети стран Балтии еще не достигли соглашения об увеличении поставок электроэнергии из России, и до нового года она оттуда поступать не будет. Об этом в четверг заявил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.

"По этому вопросу нет серьезного прорыва. Литва анализирует, что можно сделать. Эта проблема быстро не решается", - приводит его слова портал ERR.

По его словам, вместо нынешней методики, согласованной между системными операторами, новой договоренности можно ожидать только в начале следующего года. Это означает, что поставки российской электроэнергии на рынок стран Балтии останутся на уровне 200 МВт. При этом Татар подчеркнул, что даже если дополнительная электроэнергия будет получена из России, ее объемы не будут достаточно большими, чтобы решить энергетические проблемы региона. "Как я уже говорил ранее, дополнительные поставки российской электроэнергии - это не волшебная палочка, а дополнительное решение, которое немного упростит ситуацию", - отметил Татар.

Представитель эстонского системного оператора Elering Айн Кестер 7 декабря заявил, что страны Балтии приступили к переговорам об увеличении импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

В сентябре Литва приняла решение об ограничении пропускной мощности на стыках с Белоруссией, чтобы электроэнергия БелАЭС (Белорусской АЭС) не попала на рынок стран Балтии. Для Латвии и Эстонии тем самым была перекрыта возможность приобретения через литовские смычки электроэнергии у Белоруссии и России.

В Вильнюсе утверждают, что проект БелАЭС, находящейся у литовской границы и в 50 км от столицы балтийской республики, осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться. Присоединиться к бойкоту Литва призвала Латвию и Эстонию. Однако оказалось, что технически реализовать запрет не так просто, ведь определить в едином электроэнергетическом потоке место выработки электроэнергии невозможно.