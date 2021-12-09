Научную программу по новой ядерной энергетике по проекту "Прорыв" развернут в Обнинске

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Большая научная программа по созданию новой ядерной энергетики в рамках проекта "Прорыв" Росатома будет развернута в Физико-энергетическом институте (ФЭИ) в Обнинске в 2022 - 2023 годах на уникальных исследовательских комплексах быстрых физических стендов (БФС). Об этом сообщил на сессии "Атомные технологии IV поколения" начальник комплекса критических сборок БФС АО "Государственный научный центр РФ - Физико-энергетический институт" Александр Жуков.

"Наши ближайшие планы - (на БФС) большая программа по реактору БРЕСТ в 2022 - 2023 годах, в том числе по нитридному и оксидному (ядерному) топливу", - сказал он.

В ФЭИ действует комплекс крупнейших в мире быстрых научных исследовательских физических стендов БФС-1 и БФС-2.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 в настоящее время строится в Северске (Томская область) на базе "Сибирского химического комбината" (АО "СХК", предприятие Росатома), является частью проекта "Прорыв" по осуществлению замкнутого топливного цикла, который позволит выполнять регенерацию отработавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования, при подпитке природным или обедненным ураном, запасов которого хватит на тысячи лет.