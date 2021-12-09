Золотовалютные резервы Белоруссии в 2022 году составят не менее $7 млрд

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Объем золотовалютных резервов Белоруссии в конце 2022 года должен составить не менее $7 млрд. Это следует из указа, подписанного в четверг президентом республики Александром Лукашенко.

По данным его пресс-службы, курсовая политика, как и ранее, будет проводиться в режиме плавающего курса, который формируется под действием спроса и предложения на валютном рынке. Допускается также проведение валютных интервенций для недопущения резких колебаний курса белорусского рубля и пополнения золотовалютных резервов. "С учетом объемов предстоящих выплат прогнозируется, что золотовалютные резервы на конец 2022 года составят не менее $7 млрд", - говорится в сообщении.

Согласно документу, денежно-кредитная политика в 2022 году будет нацелена на поддержание инфляции на уровне 6%. По данным аппарата президента, продолжится контроль за ростом денежного предложения. "Средняя широкая денежная масса увеличится на 7-13% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 8-13%", - указали в пресс-службе.

Помимо прочего, Национальному банку предписано формировать условия для кредитования на уровне, позволяющем поддержать экономическую активность и не допустить нарастания системных рисков. "При этом предполагается, что требования банков к экономике вырастут в 2022 году на 7-11%", - проинформировали в администрации президента.