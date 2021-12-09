Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 2,09-2,57%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский рынок в четверг закрылся с положительной динамикой. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,05%, до 3813,29 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,23%, до 1632,54 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:29 мск увеличился на 0,12%, до 73,68 руб., евро снизился на 0,4%, до 83,1 руб.

"В четверг российский рынок акций торговался в плюсе. Внешний фон был неустойчивым - информация о меньшей опасности, чем предполагалось, омикрон штамма коронавируса уже в целом отыграна, а новых очевидных драйверов для покупок не просматривается. Геополитические риски несколько ослабли, но, тем не менее, остаются актуальными", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Статистические маркеры при этом продолжают указывать на рост инфляционного давления в разных странах, а также на улучшение ситуации на рынке труда США. "Вышедшие сегодня данные по ноябрьской инфляции в Китае превысили ожидания, а число обращений за пособием по безработице в Штатах составило 184 тыс. при прогнозе 215 тыс.", - добавил эксперт.

До заседаний центробанков на следующей неделе картина на рынках принципиально вряд ли изменится, также считает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев. Целесообразно обращать внимание на бумаги, которые демонстрируют повышенную устойчивость к внешнему негативу и быстрее других реагируют ростом при улучшении внешнего фона. На российском рынке такими сейчас выглядят акции металлургических компаний, считает специалист.

Рынок акций

Абсолютным лидером спроса сегодня являются акции "Акрона". "Здесь обновлен пик на уровне 14 432 руб. и подтвержден долгосрочный восходящий торговый канал. Сильным фундаментальным фактором поддержки являются активные продажи минеральных удобрений, здесь у "Акрона" совершенно твердая позиция с потенциалом расширения", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В четверг рынок выкупил продажи в бумагах "Магнита", "ПИКа", "Русала", то есть тех, которые активно продавал ранее.

В акциях ММК остаются в силе попытки развить отскок от декабрьского "дна", цель - на 65 руб. Бумаги VK продолжают оставаться в "медвежьем" плену, как и акции "Полюс золота". Расписки "Эталона" падают почти на 10% - накануне они последний день торговались с дивидендами, в пятницу закрывается реестр, добавила эксперт.

Прогноз на 10 декабря

10 декабря инвесторы могут проявлять сдержанность в преддверии выхода данных по инфляции в США за ноябрь (16:30 мск). "Высокая инфляция вкупе с сильными данными по рынку труда может вынудить Федрезерв ускорить сворачивание QE. Кроме того, на рынках с тревогой следят с китайским застройщиком Evergrande, который вновь находится на волоске от банкротства", - пояснил Александр Бахтин.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард 10 декабря выступит с речью. Сдерживать активность покупателей также может фактор пятницы, добавил эксперт.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 10 декабря может формироваться в пределах 3770-3870 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару -73-74,2 руб.