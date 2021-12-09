Акционеры "Мосэнерго" утвердили новый состав совета директоров компании

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Акционеры генерирующей компании "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") в ходе внеочередного собрания утвердили новый состав совета директоров, в который вошли 13 человек, говорится в сообщении компании.

Так, в совет директоров вошли заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, члены правления, начальники департаментов "Газпрома" Елена Михайлова и Геннадий Сухов, а также начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников, генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров и его первый заместитель Павел Шацкий, советник главы Газпромбанка Андрей Хорев, управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов, начальник управления департамента городского имущества Москвы Андрей Табельский, заместитель начальника управления ГУП "Центр управления городским имуществом" Дмитрий Дурбале, замглавы "ИК Регион" по рыночным инвестициям Константин Комиссаров, а также Алексей Черников.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,8 тыс. Гкал ч. Электростанции ПАО "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".