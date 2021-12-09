Доходы бюджета Брянской области на 2022 год вырастут на 4,5 млрд рублей

БРЯНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Доходы бюджета Брянской области в 2022 году вырастут на 4,5 млрд рублей - до 77,8 млрд рублей. Расходы областного бюджета составят 79,6 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Параметры областного бюджета по доходам на 2022 год в целом увеличиваются на 4,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов - на 366,6 млн рублей, и безвозмездных поступлений - на 4,2 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

На плановый период 2023 и 2024 годов налоговые и неналоговые доходы также увеличиваются на 449,5 и 500,6 млн рублей соответственно, а безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2,3 млрд рублей и 1,9 млрд рублей соответственно.

"С учетом вносимых изменений на 2022 год доходы составят 77,8 млрд рублей, расходы - 79,6 млрд рублей, дефицит - 1,8 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.