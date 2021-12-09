Свиноводческий комплекс под Владимиром модернизируют за 3,7 млрд рублей

ТАСС, 9 декабря. Свиноводческий комплекс, расположенный в Александровском районе Владимирской области, модернизируют в течение трех лет за 3,7 млрд рублей, в том числе построив в дополнение к существующим мощностям комбикормовый завод. Соглашение об этом подписано в четверг между властями региона и корпорацией "Дорстрой" на Владимирском инвестиционном конгрессе, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Заключено соглашение о реализации масштабного проекта по реконструкции свиноводческого комплекса, цеха убоя скота, переработки охлажденного мяса и строительству комбикормового завода в Александровском районе. Корпорация "Дорстрой" готова направить 3,75 млрд рублей, чтобы реализовать проект в течение трех лет. Проектная мощность составит 310 тыс. голов скота годовой реализации. Важно, что в Александровском районе будет создано около 500 рабочих мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение подписали врио губернатора Александр Авдеев, глава администрации Александровского района Анна Кузнецова и акционер корпорации "Дорстрой" Артем Гнипов. Отмечено, что областные и муниципальные власти окажут инвестору необходимое содействие, в том числе в обеспечении производства инфраструктурой, получении согласований и разрешения на строительство.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит 9-11 декабря на площадке "Суздаль Арена". В нем принимают участие известные российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности.