В Карелии доля переработки выращиваемой рыбы выросла с 19% до 55% с 2018 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Доля переработки выращиваемой рыбы в Карелии с 2018 года выросла с 19% до 55%. По оценкам властей, к такой динамике привели действующие в регионе инструменты стимулирования проектов по строительству перерабатывающих мощностей рыбопромышленных предприятий, сообщил в четверг министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов.

"Мы видим очень существенную динамику прироста объемов рыбы, направляемой на собственную переработку: в 2018 году - 19%, в 2021-м - 55%. Эта динамика обеспечена вводом в действие новых мощностей по переработке, и на сегодня в республике действует 38 цехов по потрошению и переработке форели, три года назад их было в 1,5 раза меньше", - сказал он во время совета при главе Карелии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

По данным Минсельхоза Карелии, в течение последних лет на возмещение затрат на покупку специализированного оборудования из бюджета выделяли около 40-45 млн рублей, что привело к росту налоговых поступлений в региональный бюджет от форелеводческих предприятий: за последние четыре года они выросли более чем на 70%, достигнув 195 млн рублей в 2020 году.

В 2021 году тенденция продолжилась, несмотря на снижение объемов выращивания рыбы из-за аномально жаркого лета: при прогнозном показателе в 36,7 тыс. тонн, ожидается, что к концу года Карелия подойдет к итогу в 35-36 тыс. тонн.

"Динамика текущего года даже при сокращении объемов выращивания демонстрирует нам 30%-ный прирост налоговых поступлений уже за 10 месяцев 2021 года. В прошлом году за это время было 162 млн рублей, сейчас - 210, и год еще не закончился", - отметил Лабинов.