Сахалин в 2022 году направит на социальную сферу 74 млрд рублей

ТАСС, 10 декабря. Депутаты Сахалинской области приняли в первом чтении законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, согласно которому он останется социально ориентированным. Общий объем расходов на социальную сферу составит 74 млрд рублей, это почти половина всех расходов региона, сообщила в пятницу пресс-служба Сахалинской областной думы.

Согласно законопроекту, общий объем доходов на 2022 год увеличен почти на 1 млрд рублей и составляет 126,9 млрд рублей, на 2023 год - на 271,2 млн рублей и составляет 116,6 млрд рублей. В 2024 году доходы увеличены на 885,4 млн рублей и составят 109,8 млрд рублей. Расходная часть бюджета области на 2022 год составит 148,3 млрд рублей, на 2023 год - 133,3 млрд рублей, на 2024 год - 125,3 млрд рублей. Дефицит бюджета в измененном проекте закона в 2022 году увеличится на 708,9 млн рублей и составит 21,3 млрд рублей.

"Бюджет региона на предстоящую трехлетку по-прежнему остается социально ориентированным. В 2022 году на социальную сферу будет направлено 74 млрд рублей, увеличены расходы на образование, социальную защиту. Наибольшие расходы запланированы на здравоохранение (22,6 млрд рублей), на образование (почти 25 млрд рублей), на социальную поддержку населения (19 млрд рублей), на развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства (более 18 млрд рублей)", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по бюджету и налогам Наталью Захарчук.

В частности, в 2022 году за счет бюджетных средств завершится строительство второго корпуса городской поликлиники №4, продолжится возведение нового корпуса консультативно-диагностического центра в Южно-Сахалинске и отделения поликлиники №2 в селе Дальнем. Будут приобретены здания для фельдшерских пунктов в четырех селах и врачебных амбулаторий в селах Горячие Ключи и Костромском. В сфере образования планируется ввести в строй школу на 300 мест в Ногликах, школу - детский сад в селе Кировском, начальную школу на 400 мест в Шахтерске. Более 4 млрд рублей пойдет на обеспечение населения качественным жильем.

Также запланировано строительство нескольких социальных объектов, в том числе пансионата для ветеранов в Корсакове, дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ногликах. 2,5 млрд рублей регион намерен привлечь в форме инфраструктурного бюджетного кредита на возведение в аэропорту Южно-Сахалинска новой взлетно-посадочной полосы. Бюджет был сформирован на основании государственных программ Сахалинской области. Кроме того, власти провели общественные обсуждения проекта бюджета с участием местных жителей.

Согласно принятым 1 декабря поправкам в региональный бюджет на 2021 год, общий объем его доходной части на 2021 год составил 154 млрд 635 млн 760 тыс. рублей, расходная часть составила 162 млрд 718 млн 875 тыс. рублей.