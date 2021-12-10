МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" планирует переход на выплату дивидендов дважды в год, начиная с промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов 2 раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует, начиная с дивидендов за 6 месяцев 2022 года", - сказано в сообщении.

Также совет директоров "Транснефти" подтвердил планы проведения дробления акций в 2022 году, отметив, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на Московской бирже привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

При подготовке к дроблению компания намерена провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления акций по законодательству ЕС, отмечает "Транснефть".

​​​"Транснефть" выплачивала дивиденды за 2019 год в размере 11,6 тыс. руб. по обыкновенным и привилегированным акциям. За 2020 год компания снизила дивиденды на 20,5%, до 9,224 тыс. руб. на акцию любого типа.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.