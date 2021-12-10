В Нижегородской области обновили инвестиционную декларацию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Обновленную инвестиционную декларацию приняли в Нижегородской области. В документе закреплена гарантия для инвесторов мер государственной поддержки и условий ведения бизнеса, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В декларации обозначены ключевые инфраструктурные преимущества Нижегородской области. Это, в частности, масштабные проекты, которые реализуются уже сейчас: строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода, реконструкция и капитальный ремонт автодороги Р-158, планируемое строительство трассы М-12 Москва-Казань, которая пройдет и через наш регион", - пояснил Никитин.

В документе также перечислены региональные площадки для реализации инвестиционных проектов - особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, территории опережающего социально-экономического развития в Володарске, поселке Решетиха и в Сарове. Кроме того, там расписаны требования к резидентам и льготы, которые они получают. Кроме того, в декларации обозначены направления и сектора экономики Нижегородской области, которые являются инвестиционными приоритетами: среди них некоторые отрасли промышленности (автомобильная, химическая, судостроительная, фармацевтическая, а также сфера производства приборов и инструментов и др.), сектор информационных технологий, туризм, деятельность в сфере транспорта и перевозок, агропромышленный комплекс.

"Мы учитываем 10-летний план комплексного развития нижегородской агломерации, который включает развитие южных территорий Нижнего Новгорода для жилищного строительства, строительство дублера проспекта Гагарина, редевелопмент исторического центра. Реализация этих планов стимулирует инвестиционную деятельность и социально-экономические показатели", - добавил Никитин.