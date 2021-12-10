Ветку для аэроэкспресса в Крыму начнут проектировать в 2022 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Проектирование железнодорожной ветки для запуска аэроэкспресса к единственному аэропорту Крыма планируется начать в 2022 году, строительство намечено на 2024-2025 годы, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Пока идет только предпроектная проработка. Проектирование ветки начнется в следующем году. Строить, я думаю, что это будет 2024-2025 год. Потому что еще нет проекта планировки, сложное пересечение, военные еще - целый ряд вопросов, которые требуют серьезных [решений]. Основное, надо проект планировки подготовить, чтобы понять маршрут трассы и какие сложности там возникают", - сказал Назаров.

В 2019 году власти Крыма и Севастополя предложили запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь, который единственный на полуострове принимает гражданские рейсы, в курортные районы полуострова и в Севастополь. Руководство аэропорта Симферополя заявило, что поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. В настоящее время уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси. Проект включен в ФЦП.

По данным портала госзакупок, проведен тендер на проектирование железной дороги, заключен госконтракт между "Крымской железной дорогой" и ООО "Геопроектизыскания". Проведение работ обойдется примерно в 225 млн рублей.

Средства заложены в федеральном бюджете в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Построить объект планируется до конца 2025 года. Его стоимость оценивается в 7 млрд рублей.