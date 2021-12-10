Набиуллина: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Внедрение цифровых валют в мире облегчит в будущем трансграничные платежи. Такое мнение озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Я не знаю уже стран, которые бы не заявляли интереса к цифровой валюте. И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи", - сказала Набиуллина.

Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, представленной 13 сентября 2021 года ЦБ и Минфином, запуск цифрового рубля - третьей формы денег, выпускаемой Банком России, - станет одним из ключевых проектов в области цифровизации до 2030 года.