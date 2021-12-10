Верховный Хурал Тувы принял бюджет на 2022 год с дефицитом в 3%

ТАСС, 10 декабря. Верховный Хурал (парламент) Тувы принял во втором чтении и в целом республиканский бюджет на 2022 год с дефицитом в 1,5 млрд рублей, или 3,1% от доходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парламента региона.

Доходы казны в 2022 году ожидаются в почти 48,7 млрд рублей, расходы - 50,234 млрд рублей, дефицит - свыше 1,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,1% от доходов.

"Бюджет приняли", - сообщили в пресс-службе.

В ходе заседания были внесены изменения в закон о региональном бюджете на 2021 год. Изменения вызваны ростом собственных доходов, дополнительными безвозмездными поступлениями из федерального бюджета и другими факторами. Как сообщалось, дефицит будет покрываться за счет кредитов, изменения остатков средств на счетах и иных источников внутреннего финансирования.

Доходы бюджета в 2023 году планируются в 49,791 млрд рублей, расходы - 50,598 млрд рублей, дефицит - порядка 806,9 млн рублей. В 2024 году доходы - 44,144 млрд, расходы - 45 млрд при дефиците - 862,8 млн.

В декабре 2020 года доходы бюджета на 2021 год были утверждены в сумме 37,55 млрд рублей, расходы - 38,135 млрд рублей, дефицит - 585 млн рублей.