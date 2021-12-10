Роснедра отменили аукцион на разработку участка на угольном месторождении в Хакасии

ТАСС, 10 декабря. Федеральное агентство по недропользованию отменило аукцион на участке Чалпан-4 Бейского угольного месторождения, одном из крупнейших в Хакасии. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации о проведении торгов.

В ноябре Роснедра выставили на аукцион на право добычи каменного угля и песчано-гравийной смеси участок Чалпан-4, расположенный на западном фланге месторождения. Общие запасы угля на участке - 323 млн т. Правительство Хакасии обратилось в ведомство с просьбой отменить аукцион, так как разработка негативно скажется на окружающей среде.

"Отменить приказ Федерального агентства по недропользованию от 11.11.202 № 564 "Об объявлении аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля и песчано-гравийной смеси, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на участке недр Чалпан-4 Бейского каменноугольного месторождения", - говорится в документе.

В документе поясняется, что аукцион отменили из-за инфраструктурных ограничений по вывозу угля с территории региона, "а также планами освоения месторождений Республики Хакасия, которые превышают текущие провозные способности и внутренние потребности в угле".

Бейское каменноугольное месторождение - самое перспективное по запасам высококачественного энергетического угля в России. Его запасы составляют около 4 млрд т. На базе месторождения создан крупнейший промышленный проект Хакасии - Бейский угольный кластер.