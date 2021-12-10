"Ростелеком" и РЖД будут сотрудничать в сферах кибербезопасности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" и РЖД подписали четырехлетнее соглашение о сотрудничестве в сферах кибербезопасности и технологических сетей связи. Об этом сообщила пресс-служба "Ростелекома".

"ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ПАО "Ростелеком" заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве в сферах информационной безопасности, развития сетей связи и повышения энергоэффективности железнодорожного холдинга. Документ подписали генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ключевыми направлениями сотрудничества в области информационной безопасности станут совершенствование систем мониторинга и контроля каналов передачи информации, управления доступом пользователей к информационно-телекоммуникационным системам РЖД и снижение затрат на использование таких технологий, отработка практических навыков реагирования на новейшие компьютерные атаки.

"Цифровая трансформация - процесс, необходимый для развития экономики, однако он неизбежно сопровождается повышением рисков кибербезопасности. Поэтому к цифровизации необходимо подходить комплексно, обеспечивая защиту проектов при внедрении цифровых технологий. Защита от киберугроз - один из важнейших приоритетов нашей компании, и мы уделяем большое внимание разработке и внедрению соответствующих технологий и сервисов", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

В свою очередь, глава РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что цифровизация технологических и бизнес-процессов является одним из главных драйверов развития железных дорог. "Управление нашей масштабной информационной инфраструктурой, безусловно, учитывает различные риски. Мы привлекаем лучшие отечественные решения для совершенствования систем контроля и реагирования на возможные угрозы", - добавил он.

Кроме того, компании договорились рассмотреть возможности сотрудничества в области развития и применения сервисов широкополосных сетей связи четвертого поколения в диапазоне частот 450 МГц, что позволит повысить эффективность технологических процессов РЖД.

Также в рамках сотрудничества РЖД рассмотрит решения "Ростелекома" в области интеллектуального учета потребления ресурсов.