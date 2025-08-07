ВСМ Москва - Санкт-Петербург включена в проект схемы московского метро на 2026-2030 годы

Реализация проекта в будущем охватит около 80% населения, отметил информационный центр

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы 2026-2030 годов, сообщил информационный центр ВСМ.

"Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны", - говорится в сообщении.

В центре добавили, что реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург - это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80% населения России.

Как отмечается, запуск первого этапа сети ВСМ намечен на 2028 год. Маршрут объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения страны.

О ВСМ

Реализация проекта строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживает 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Казань), Минска, Адлера и Рязани.