Доля межведомственного электронного документооборота органов власти России выросла до 75%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля межведомственного электронного документооборота российских органов власти, парламентариев и сенаторов выросла до 75%. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Правительство сейчас очень активно переводим на электронный документооборот. И с Госдумой, и теперь с Советом Федерации тоже перешли на него. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день у нас процент бумажного документооборота снижен до 25%. То есть на 75% мы обмениваемся в МЭДО (межведомственный электронный документооборот - прим. ТАСС) в цифре", - сказал он на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По словам Григоренко, достигнута договоренность с Советом Федерации к марту 2022 года перейти на 100%-ный электронный документооборот по отдельным видам документов. "Это обращения сенаторов, парламентские запросы, ответы, служебные письма за подписью председателя и заместителей председателя. Это даст нам возможность, с одной стороны, более быстро и эффективно организовывать нашу работу. С другой стороны, все это будет видно, как на ладони, ускорит взаимодействие", - добавил вице-премьер.