Налоговые льготы для бизнеса в Дагестане продлены на 2022 год

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Меры поддержки бизнеса в Дагестане в виде налоговых льгот будут действовать в 2022 году. Об этом рассказал ТАСС в пятницу уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Мурад Далгатов.

Антикризисные меры поддержки для бизнеса были введены в регионе в 2020 году и действуют до конца текущего года.

"В этом году на постоянной основе мы проводили консультации, оказывали поддержку бизнесу по вопросам соблюдения законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологических требований. Так, например, мы подготовили видеоматериалы по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и обязательного применения QR-кодов среди предпринимателей различных сфер. Мы по просьбе предпринимателей ходатайствовали с предложениями о продлении этих мер на 2022 год. Нами были подготовлены и направлены в адрес главы Республики Дагестан предложения о продлении налоговых льгот для бизнеса на 2022 год, которые были поддержаны руководством региона", - рассказал Далгатов.

Кроме того, по его словам, в текущем году была проведена профилактическая работа по актуальным вопросам применения обязательной маркировки товаров легкой промышленности и молочной продукции.

Бизнес-омбудсмен также рассказал, что в 2021 году было рассмотрено 922 жалобы и обращения от предпринимателей, из которых 102 - письменные жалобы, 307 - личные приемы и более 500 - жалобы и обращения устного характера через различные доступные для обращений каналы. "По всем жалобам и обращениям обеспечена защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности либо были даны разъяснения и консультации в соответствии с обращением. В частности была полностью погашена задолженность перед предпринимателями в размере 13,4 млн руб. по 140 исполненным государственным муниципальным контрактам", - рассказал он.