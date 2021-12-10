В Киеве опасаются прекращения транзита газа из России уже этой зимой

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что не исключает такого развития событий, при котором транзит газа из РФ через украинскую территорию может быть прекращен уже этой зимой.

"Это политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что <...> усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля из РФ <...>, и блокирование экспорта угля из Казахстана", - утверждал он в публикованном в пятницу интервью изданию "Бизнес. Цензор". "Не исключено, - продолжил он, - что будет прекращен и транзит газа через Украину".

Комментируя данный гипотетический сценарий, Макогон сказал, что в таком случае "это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия". В то же время он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Глава компании при этом заверил, что в отсутствие транзита из РФ технологически газотранспортная система может работать и на ресурсах, которые удалось аккумулировать для прохождения отопительного сезона. "Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой", - признал Макогон.

В ноябре глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что в этом году компания перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной. Контракт предусматривает транзит 40 млрд куб. м газа в 2021 году. В Кремле неоднократно отмечали, что вопрос увеличения транзита через ГТС Украины является сугубо коммерческой темой. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова сохранить транзит и даже увеличить поставки, но нужно понимать объемы закупок, заключать соответствующие договоренности.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.