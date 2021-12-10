В ТОСЭР Нижегородской области появятся два резидента с инвестициями более 200 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. Статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск" в Нижегородской области получили две компании, планирующие построить комплекс по производству вендингового оборудования для приема у населения вторсырья и производственный комплекс глубокой переработки древесины, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"Статус резидентов ТОСЭР "Володарск" получили ООО "АйронТех" и ООО "Форами", - сказано в сообщении.

Так, инвестиционный проект ООО "АйронТех" предполагает строительство комплекса по производству вендингового оборудования для приема у населения вторсырья - пластиковых бутылок, алюминиевых банок, макулатуры - за вознаграждение. Работа этих аппаратов базируется на применении искусственного интеллекта, что позволяет исключить из процесса человека. Объем инвестиций по проекту составит около 64 млн рублей. Будет создано 16 новых рабочих мест.

ООО "Форами" намерено построить производственный комплекс глубокой переработки древесины. Он позволит выпускать домокомплекты любой сложности по современным европейским технологиям. Комплекс ориентирован на замещение импортных материалов. Стоимость проекта составляет 137 млн рублей. Будет создано 25 новых рабочих мест.

"Правительство области высоко ценит вклад каждого инвестора в укрепление экономического потенциала региона. Сейчас в ТОСЭР "Володарск" зарегистрировано 11 резидентов с проектами на общую сумму 3,8 млрд рублей. В результате их реализации будет создано более 970 новых рабочих мест", - цитирует министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Дениса Исмагилова пресс-служба.

В Нижегородской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития - "Володарск", "Решетиха" и "Саров". ТОСЭР "Саров" создана в 2017 году, "Володарск" и "Решетиха" - в 2019-м. Для резидентов ТОСЭР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые пять лет и 10% - в следующие пять. Кроме того, для резидентов ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному - 1,5%, медицинскому - 0,1%.