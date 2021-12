Российские разработчики заняли второе место на всемирном соревновании по применению ИИ

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Разработчики Университета Иннополис заняли второе место на всемирном онлайн-соревновании по применению искусственного интеллекта (ИИ) Open Catalyst Challenge, организаторами которого стали Meta AI (Facebook AI Research) и Университет Карнеги Меллон в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Университета Иннополис.

"Специалисты Университета Иннополис уступили только команде из Microsoft Research. Участники Open Catalyst Challenge разрабатывали алгоритмы по применению глубокого обучения для квантовой химии и поиска катализаторов для возобновляемой энергетики", - сообщили в пресс-службе.

Разработчики во время конкурса изучили использование СО2 как молекул-аккумулятора. То есть, за счет электрохимических процессов СО2 может быть преобразован в более ценные малые молекулы - метан, этилен, метанол, этанол - и использован как для выработки электрической энергии, так и в качестве строительного блока для производства полимеров и крупнотоннажных химических продуктов, объяснил руководитель лаборатории развития продукта в сфере ИИ в новых материалах Университета Иннополис Руслан Лукин.

Основной задачей соревнований был обозначен переход от затратных по времени и ресурсам квантовохимических расчетов, которые занимают до 24 часов на структуру, к более быстрым предсказаниям на основе машинного обучения - менее 0,1 секунды на предсказание. Данный датасет позволяет обучить модели для поиска более активных и энергоэффективных катализаторов для процессов превращения малых молекул в более ценные продукты и для хранения электрической энергии.

"Во время конкурса мы построили модели на основе графовых нейросетей с передачей информации для предсказания энергии адсорбции из структуры катализатора и реагента. С помощью этого можно найти катализаторы, которые позволят сделать эти процессы возможными, а также отобрать среди огромного пространства катализаторов наиболее селективные и энергоэффективные с точки зрения каталитических процессов", - сказал Руслан Лукин.

Он отметил, что датасет позволит найти более эффективные электрокатализаторы для водородной энергетики и производства удобрений напрямую из атмосферного азота, а также более экологичные автомобильные катализаторы.

Соревнования Open Catalyst Challenge

Всего в соревновании участвовали 30 решений от команд из Microsoft Research, Technical University of Denmark, Университета Карнеги Меллон, Technical University of Munchen, Texas A&M University, KAUST, AIRI и т.д.

Для работы в феврале 2021 года участники получили самый объемный датасет по квантовохимическим свойствам материалов и молекул в мире - набор данных содержит 1,2 миллиона молекулярных релаксаций с результатами более 250 миллионов вычислений методом DFT. Группы работали над решениями до октября.

Они оценивались по метрике точности модели MAE (Mean Absolute Error). "Проверка проводилась по нескольким тестовым разбивкам, а также учитывалась доля предсказаний, чья ошибка не превышает значение 0.01 eV, что говорит о том, что модели машинного обучения позволяют предсказывать свойства с той же точностью, что и квантовохимические расчеты. Точность решения победителей из Microsoft Research - 0,547 eV, наша точность - 0,618 eV", - пояснил один из разработчиков Руслан Лукин.

Вместе с Русланом в команде работали еще три специалиста Института искусственного интеллекта Университета Иннополис - Ростислав Григорьев, Максим Фадеев и Адель Яруллин.

"Архитектуры, представленные нашей командой на конкурсе, являются универсальными, и могут быть использованы как для предсказания свойств кристаллических материалов для применения их в катализе, поиска материалов для нейроморфных вычислений, а также и в области предсказания свойств молекул поиска новых лекарств", - рассказал руководитель Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев.

По его мнению, это значительно сократит время на проведение расчетов и экспериментов, а также позволит в дальнейшем более эффективно решить обратную задачу поиска материалов и молекул с заданными свойствами.

Конкурс прошел в рамках крупнейшей ежегодной конференции по машинному обучению и вычислительной нейробиологии NeurIPS.

Университет Иннополис

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский ИТ-вуз сотрудничает с 52 академическим партнерами из 26 стран и со 194 индустриальными партнерами.