Авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновится с 11 декабря

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Авиасообщение между городами Улан-Удэ и Улан-Батором возобновится с 11 декабря. Об этом сообщили журналистам в пятницу в правительстве Республики Бурятия.

Ранее сообщалось, что первый после длительного перерыва рейс запланирован на 4 декабря, однако его перенесли из-за необходимости доработать все необходимые документы.

"Прямое авиасообщение с Монголией возобновится в Бурятии 11 декабря. Такое решение принято на заседании федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, на комфортабельном воздушном судне Embraer-190, позволяющем осуществлять перевозку почти 100 пассажиров. Стоимость билета составит порядка 11 тыс. рублей", - сообщили пресс-службе правительства Бурятии.

Прямых рейсов из Бурятии в Монголию не было с марта 2020 года, тогда авиасообщение прекратили из-за сложной эпидемиологической обстановки. Как и до 2020 года, авиарейсы будет осуществлять монгольская авиакомпания Hunnu Аir.

"После такого продолжительного перерыва прилет первого рейса из Монголии - знаковое событие. Тем более, что спрос на маршрут достаточно большой, так как в настоящее время границы открыты только для грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, а открытие воздушных границ на какое-то время станет единственным способом для жителей Бурятии и Монголии пересечь границу", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова.

До пандемии авиарейсы Улан-Удэ - Улан-Батор пользовались большой популярностью у местных жителей и туристов. Бурятия граничит с Монголией, народы имеют тесные исторические, экономические, социальные, культурные и образовательные связи.