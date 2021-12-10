Акимов: доля экспорта "Почты России" в дальнее зарубежье по онлайн-каналам превышает 90%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля экспорта "Почты России" по онлайн-каналам в дальнее зарубежье составляет более 90%. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов в рамках международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"Если брать весь российский экспорт, там наша доля в перевозках где-то около четверти. Но то, что у нас уезжает по онлайн-каналам в дальнее зарубежье, там наша доля более 90%", - отметил он.

Гендиректор "Почты России" добавил, что компания сократила сроки доставки с 25 до 16 дней в ключевые страны зарубежья, среди которых США и страны Евросоюза.