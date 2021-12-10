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На Кронштадтском морском заводе завершился ремонт ледокола "Капитан Сорокин"

Судно подготовили к зимней навигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Завершился ремонт ледокола "Капитан Сорокин" на Кронштадтском морском заводе, судно готово к зимней навигации. Об этом рассказали в пресс-службе Кронштадтского морского завода.

"Ледокол "Капитан Сорокин" покинул акваторию АО "Кронштадтский морской завод" (входит в ОСК) после продолжительного ремонта и присоединился к ледокольной флотилии ФГУП "Росморпорт", - сказано в сообщении.

Обширная ремонтная программа включала в себя корпусные работы с очисткой и окраской как подводного, так и надводного корпуса, ремонт механизмов, систем контроля и управления, помещений и палуб, донно-забортной аппаратуры, винто-рулевой группы, средств автоматизации. После успешных швартовных и ходовых испытаний ледокольное судно стало готово к зимней навигации.

Дизель-электрический ледокол "Капитан Сорокин" был построен в 1977 году в Финляндии и назван в честь полярного капитана М. Я. Сорокина. Судно положило начало круглогодичному плаванию на трассе Северного морского пути Мурманск - Дудинка.

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