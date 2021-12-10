Суд оставил под арестом имущество владельцев компании "Махеевъ" на 1,5 млрд рублей

ТАСС, 10 декабря. Арбитражный суд Татарстана отказался снять обеспечительный арест с имущества владельцев производителя майонеза "Махеевъ" Леонида Барышева и Вадима Махеева на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества компании "Эссен продакшн АГ" - производителя майонеза и соусов "Махеевъ", а также ее владельцев Леонида Барышева и Вадима Махеева. Их апелляционная жалоба была отклонена", - сказали в суде.

Имущество владельцев компании было арестовано в мае нынешнего года по искам кредиторов обанкротившейся торговой сети "Эссен", также принадлежавшей Барышеву и Махееву, на сумму около 1,5 млрд рублей. Представители "Эссен продакшн АГ" попросили суд снять арест на основании мирового соглашения кредиторов компании, утвержденного Арбитражным судом Татарстана в октябре 2021 года. При этом несколько кредиторов "Эссена" подали кассационную жалобу, требуя признать соглашение недействительным из-за процессуальных ошибок и использования в суде подложных документов. В итоге Арбитражный суд Татарстана решил арест сохранить.

В апреле 2021 года управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении владельцев сети "Эссен" по признакам преднамеренного банкротства. По версии следствия, оно было инициировано компаниями, предположительно связанными с Махеевым и Барышевым, на основании созданной фиктивной задолженности. При этом выяснилось, что основное имущество торговой сети, включая объекты недвижимости и участки земли по ними, было до банкротства выведено из ее собственности и оказалось на балансе другой их компании, из-за чего сеть не смогла рассчитаться с кредиторами. Самих бизнесменов в составе учредителей сети незадолго до банкротства заменили другие люди.

В октябре нынешнего года расследование было передано в Главное следственное управление СК РФ. Сами же бизнесмены утверждают, что оснований для уголовного дела нет. По информации СМИ, уже несколько месяцев они находятся в Турции.