Бюджет Ивановской области на 2022 год впервые превысил 60 млрд рублей

ИВАНОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы в пятницу во втором и окончательном чтении приняли бюджет региона на 2022 год, согласно которому его доходы запланированы на уровне почти 59,1 млрд рублей, расходы - 60,9 млрд, дефицит составит 1,8 млрд рублей.

В целом параметры доходной и расходной части бюджета в сравнении с показателями, принятыми в первом чтении, увеличились на 4,1 млрд и 2,8 млрд рублей соответственно.

"Увеличение доходной части произошло за счет изменения прогноза безвозмездных поступлений из федерального бюджета, объем которых теперь составит 29,2 млрд рублей. Верхний предел государственного долга региона снижен на 1 млрд, до 11,3 млрд рублей, таким образом, снижен объем расходов по обслуживанию госдолга с 260 млн до 198 млн рублей", - сообщил председатель комитета по бюджету Ивановской областной думы Дмитрий Дмитриев.

Объем дорожного фонда Ивановской области на 2022 год увеличен на 464 млн рублей - до 6,78 млрд рублей. На борьбу с коронавирусом дополнительно выделяются 200 млн рублей, общая сумма теперь составит 500 млн рублей. На индексацию зарплаты бюджетников предусмотрено более 76 млн рублей.

Кроме того, в этом году из бюджета выделены более 290 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам, что на 90 млн рублей больше, чем годом ранее. "Это очень важное решение. Такого объема средств прежде мы не могли себе позволить", - подчеркнул Дмитриев.

В свою очередь депутат Сергей Шестухин отметил, что принимаемый бюджет является "лучшим за новейшую историю Ивановской области". Бюджет 2021 года был принят с дефицитом в 3,4 млрд рублей, доходы оценивались в 49,3 млрд рублей, расходы - в 52,7 млрд рублей.