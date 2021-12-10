ЦБ: обезличенность кредитных историй обеспечит их передачу без утечки персональных данных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. ЦБ проработает вопрос о закреплении в законодательстве понятия "обезличенные кредитные истории" и правил передачи таких данных третьим лицам, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

"Банком России также планируется проработать вопрос закрепления в законодательстве понятия "обезличенные кредитные истории" и правил передачи таких данных третьим лицам. Указанный подход позволит любым организациям использовать микроданные об обязательствах без ущерба утечки персональных данных и данных юридических лиц в аналитических целях (например, в целях формирования маркетинговой стратегии или построения (валидации) скоринговой модели)", - говорится в документе .

Правительством Российской Федерации совместно с Банком России планируется внесение изменений в Закон о персональных данных, закрепляющих подходы к обработке обезличенных данных, предусматривающих возможность передачи третьим лицам полученной в результате обезличивания информации, а также возможность ее дальнейшего использования, в том числе в целях внедрения инновационных решений, совершенствования и оптимизации существующих бизнес-процессов, повышения качества продукции (услуг).

В проекте отмечается, что в настоящее время сфера оборота обезличенных персональных данных не в полной мере урегулирована действующим законодательством и содержит ряд правовых пробелов. Так, положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" не содержат понятия обезличенных данных и не предусматривают порядок их обработки. При этом закон предусматривают возможность обработки обезличенных персональных данных без согласия субъекта персональных данных только в статистических или иных исследовательских целях.