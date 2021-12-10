На Украине заявили, что страна сможет поставлять водород в ЕС не ранее, чем через 10 лет

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Украина получит техническую возможность для транспортировки водорода в Европу не ранее, чем через 10 лет. Такое мнение высказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью, опубликованном в пятницу на сайте издания "БизнесЦензор".

"По нашим оценкам, на развитие этой сферы уйдет не менее 10 лет. Сейчас мы больше надежд возлагаем на биометан, видим очень большой потенциал этого направления. Теоретически, Украина может производить до 8 млрд куб. м биометана в год", - сказал он.

Макогон сообщил, что в компании пока видят большую проблему в том, что водород очень негативно влияет на структуру металла. "Металл теряет свою пластичность, становится более хрупким. Мы сейчас работаем с профильными институтами, которые у нас еще остались, чтобы изучить этот вопрос", - пояснил он.

Глава компании сообщил, что оператор ГТС также обменивается информацией по этому поводу с операторами ГТС других стран, которые вошли в так называемый "Центральноевропейский водородный коридор" (Central European Hydrogen Corridor).

"Водородный коридор"

В августе компания "Нафтогаз Украины" подписала меморандум с германским концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС - Украины, Германии, Словакии и Чехии - представили совместную инициативу "Центральноевропейский водородный коридор". Она направлена на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из районов поставки на украинской территории через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. В Киеве рассчитывают, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.

25 октября Минэнерго страны сообщило, что Киев разрабатывает стратегию развития водородной энергетики в стране до 2030 года и рассматривает возможность производства "розового" и "зеленого" водорода. Компания "Укртрансгаз" (входит в "Нафтогаз") сообщала в ноябре, что Киев изучает возможность перепрофилирования одного из подземных хранилищ газа (ПХГ) для хранения в нем водородных смесей вместо природного газа.