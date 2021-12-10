Ответственность за незаконный оборот цифровых финактивов разработают при участии ЦБ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск утилитарных цифровых прав (УЦП) и цифровых финансовых активов (ЦФА) будет проработан с участием Банка России. Об этом говорится в опубликованном Банком России проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

"С учетом анализа правовых рисков и возможных негативных последствий компетентными органами при участии Банка России будет проработан вопрос введения ответственности за незаконный оборот и выпуск ЦФА и УЦП, в том числе их использование в качестве средства платежа", - говорится в документе.

Сообщается, что на законодательном уровне будут установлены особенности налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами в части уплаты НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций, налогообложения услуг оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена ЦФА.

Предусматривается, что по результатам анализа правоприменительной практики будет рассмотрена возможность внесения изменений в порядок использования операторами обмена ЦФА номинального счета в рамках выпуска и обращения утилитарных цифровых прав и цифровых финансовых активов. Также планируется разработка предложений по обеспечению использования механизмов депозитарного учета для учета прав на цифровые финансовые активы.