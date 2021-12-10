Reuters: "Белоруснефть" отменила планы по экспорту нефти в Германию в связи с санкциями ЕС

ТАСС, 10 декабря. Компания "Белоруснефть" отменила свои планы на 2022 год по экспорту нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" на фоне введения Евросоюзом новых санкций. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, "Белоруснефть" может перенаправить экспортную нефть на свои внутренние нефтеперерабатывающие заводы, что приведет к снижению поставок российской нефти в страну.

По информации источников, в ноябре Белоруссия объявила тендер на продажу нефти в Германию в 2022 году, однако продала лишь часть от запланированного объема экспорта, около 40 тыс. тонн в месяц, компании Royal Dutch Shell. Согласно квартальному графику компании, с октября по декабрь 2021 года поставки в Германию могут составить 450 тыс. тонн.

По информации Reuters, "Белоруснефть" не ответила на запросы о комментариях. Представитель Royal Dutch Shell сообщил, что компания "соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы".

2 декабря Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц. В числе 11 юрлиц в новый пакет санкций включены: государственная авиакомпания "Белавиа", белорусский пограничный спецназ - Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы, белорусское государственное туристическое агентство "Центркурорт", компании "Гродно Азот", "Белшина", "Белоруснефть", турагентство "Оскартур" и еще ряд турагентств и гостиниц. Согласно постановлению Совета ЕС, санкции приняты в связи с миграционным кризисом, который Брюссель счел "гибридной атакой" со стороны Минска.