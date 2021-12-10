Инвесторы профинансировали на 10 млн рублей два социальных проекта SOCHI-STARTUP-2021

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Инвесторы из Эстонии, Сингапура и Казахстана отметили два социальных проекта Международного форума SOCHI-STARTUP-2021: платформу для объединения детей-сирот и приложение для покупки одежды без примерки. На их реализацию направили 10 млн рублей, сообщает оргкомитет форума в пятницу.

"Инвесторы из Эстонии, Сингапура и Казахстана отметили два социальных проекта. 3 млн рублей получил уникальный проект - IT-платформа DD Team, платформа, которая объединяет детей-сирот, детские дома, приемные семьи, педагогов, воспитателей, соцработников по всему миру. Полгода назад к проекту присоединился Ивановский детский дом "Ровесник", воспитанники которого стали полноправными участниками Сочинского форума. Второй проект My Saiz получил 7 млн рублей: основательницы стартапа - Алсу Галлямова и Юлия Малоштан придумали и создали мобильное приложение для покупки одежды без примерки", - говорится в сообщении оргкомитета по итогам заключительного для Международного форума.

Уточняется, что официальная церемония подведения итогов конкурса стартапов и награждение победителей состоится 14 декабря с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Накануне в Сочи стартовал Международный форум "SOCHI-STARTUP-2021", который реализует АНО "Море идей" при поддержке Фонда президентских грантов, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и администрации города Сочи. В конкурсе молодых предпринимателей Краснодарского края, по данным оргкомитета участвовали более 1,6 тыс. проектов, в финал вышли 20, участникам от 16 до 35 лет.

Форум проходил в течение двух дней, на площадках также были представлены бизнес-идеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска (Беларусь), Алматы (Казахстан), Таллина (Эстония). Конкурсанты смогли провести встречи с успешными предпринимателями, крупными инвесторами и бизнес-ангелами, представители венчурных фондов из России, Казахстана, Эстонии, Сингапура, ОАЭ.

О проектах

Екатерина Синицина из города Сочи представила проект создания цеха по производству десертов из зеленой пророщенной гречки, которые могут стать новым трендом здорового питания. По ее словам, она уже продала более 500 сырков из пророщенной гречки, прогнозируемый объем инвестиций в их производство составляет 1,5 млн рублей.

Молодой предприниматель из Геленджика Дмитрий Красников представил проект ресторана, который на данный момент не имеет аналогов на курортах Краснодарского края. Это ресторан вьетнамской кухни, где клиенты смогут сами приготовить себе блюдо за своим столом благодаря встроенному в стол грилю. Анна Симонян и Мария Слисова из Армавира разработали мобильное приложение с технологией дополненной реальности, которое предлагает пользователям пройти квест с заданиями, связанными с историей городов и увидеть как эти города выглядели столетия назад. По мнению предпринимательниц, проект будет не только способствовать изучению молодежью истории, но и повышать мобильность молодых людей.

Владислав Новиков из Краснодара презентовал приложение для благотворительности, отчисления будут производиться с покупок. Артем Столяров из Новороссийска разработал IT-платформу для предпринимателей для анализа бизнес-данных, включая конкурентов на рынке, а также финансового планирования, применена технология искусственного интеллекта. А Александр Балаев из Новороссийска разработал проект, который позволит экономить более 30% бюджета при строительстве: проект о производстве стеновых блоков с декоративными фасадами, где применяется бесшовная технология на клей-пене уже применяется при строительстве объектов в Крыму, теперь стартапер хочет открыть завод в Новороссийске.