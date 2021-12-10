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В Volvo сообщили, что одно из файловых хранилищ подверглось кибератаке

В компании сообщили, что во время взлома украли ограниченную часть научно-исследовательских разработок

ТАСС, 10 декабря. Шведский автопроизводитель Volvo Cars сообщил в пятницу, что одно из его файловых хранилищ подверглось кибератаке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"Volvo Cars стало известно о незаконной [попытке получить] доступ к одному из файловых хранилищ со стороны третьих лиц. Согласно проведенному до настоящего времени расследованию, во время взлома была украдена ограниченная часть научно-исследовательских разработок компании. Volvo Cars на основании имеющейся информации пришла к выводу, что это может повлиять на деятельность компании", - говорится в сообщении.

Автопроизводитель подчеркнул, что на данный момент акт взлома не представляет опасности для личных данных клиентов и никак не влияет на сохранность их автомобилей.

"После обнаружения несанкционированного доступа компания немедленно приняла контрмеры, включая действия по предотвращению дальнейших [попыток получить] доступ к своей собственности, и уведомила соответствующие органы", - добавили в Volvo.

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