в Пензенской области в 2022 году увеличат вдвое объем региональной поддержки аграриев

ПЕНЗА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем региональной поддержки сельхозпроизводителей в Пензенской области в 2022 году будет увеличен в два раза - до 330 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу глава региона Олег Мельниченко.

"В следующем году увеличим региональные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли. В 2022 году на поддержку аграриев направим более 330 млн рублей, это в два раза больше, чем в 2021-м", - написал Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что, в частности, особое внимание власти уделят поддержке малых форм хозяйствования.

Ранее сообщалось, что на развитие фермерских хозяйств и потребительских кооперативов в Пензенской области за последние три года было направлено 2,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Общий объем поддержки агропромышленного комплекса за этот период составил 5,9 млрд рублей.

В 2021 году в Пензенской области было собрано 2,4 млн тонн зерновых культур, по урожайности - 28,1 центнер с гектара - регион стал лидеров в Приволжском федеральном округе. Доля агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте составляет около 15%.