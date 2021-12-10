"Газпром" рассчитывает получить первые вертолеты Ми-171А3 в 2023 году

БОВАНЕНКОВО /ЯНАО/, 10 декабря. /ТАСС/. ПАО "Газпром" ожидает поставок первых сертифицированных вертолетов морского предназначения типа Ми-171А3 в рамках соглашения с АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в 2023 году, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Потребность свою мы оценили в 16 единиц до 2030 года. Сейчас мы приступили к формированию контрактов долгосрочных. Мы уже практически договорились по цене по этому вертолету, и первые поставки мы ожидаем уже с 2023 года. В 2022 году проведем соответствующие летные заводские испытания", - сказал Маркелов.

"Газпром" и "Вертолеты России" подписали соглашение о поставках вертолетов Ми-171А3 в июле.

Вертолет Ми-171А3 разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Его опытный образец представлен на международном авиасалоне МАКС-2021.

Ми-171А3 - это первый вертолет отечественного производства, предназначенный в первую очередь для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Максимальная взлетная масса серийного воздушного судна - 13 тонн. Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях: первая - для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн, вторая - для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно укомплектована специализированным оборудованием, в том числе медицинским. В случае необходимости эксплуатант сможет самостоятельно переоборудовать грузопассажирский вертолет в поисково-спасательный.