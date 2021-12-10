WSJ: General Motors инвестирует $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане

ТАСС, 10 декабря. Американская автомобильная корпорация General Motors планирует инвестировать более $3 млрд в производство автомобилей с электрическим двигателем в штате Мичиган. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации ее источников, автопроизводитель завершает разработку планов по как минимум двум проектам по производству электротранспорта. Один из них предполагает преобразование сборочного завода в пригороде Детройта в центр по созданию электрических пикапов. Как отмечается, такая реконструкция обойдется компании не менее чем в $2 млрд.

Кроме того, General Motors намерена построить завод по изготовлению деталей аккумуляторов рядом со своим предприятием в Лансинге. По словам источников газеты, этот проект реализуется совместно с компанией LG Energy Solution.

В настоящее время представители корпорации согласовывают с местными властями необходимые административные нюансы, в том числе налоговые вопросы. При этом источники The Wall Street Journal подчеркивают, что означенные планы все еще могут претерпеть изменения или отмениться.