Участниками первой в Приморье конференции социальных предпринимателей стали 200 человек

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 200 человек приняли участие в первой в Приморье конференции социального предпринимательства "Бизнес от сердца". На мероприятии представители бизнеса, власти и общественности вместе с федеральными экспертами обсудили новые бизнес-практики и подходы к решению социальных задач региона, сообщает в субботу пресс-служба краевого правительства.

"Больше 200 неравнодушных предпринимателей Приморья встретились на площадке первой конференции социальных предпринимателей "Бизнес от сердца". <...> Участники мероприятия вместе с федеральными экспертами обсудили новые бизнес-практики и подходы к решению социальных задач Приморья. На сегодняшний день несколько сотен предприятий в регионе ведут бизнес в этом сегменте. В реестр социальных предприятий в текущем году вошел уже 171 участник рынка, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года", - говорится в сообщении.

Председатель регионального правительства Вера Щербина, присутствовавшая на пленарной дискуссии, отметила, что большинство участников социального бизнеса - молодежь. "Понятно, что без государственной поддержки вести свое дело в этой отрасли крайне сложно, потому что получатели этих услуг в большинстве своем с небольшим уровнем дохода. Поэтому мы оказываем меры поддержки социальным предпринимателям и, например, в настоящее время входим в топ-10 по стране по количеству наших субъектов малого предпринимательства именно в социальной сфере. Останавливаться на этом мы не планируем и сейчас пишем новую программу социального предпринимательства", - сказала Щербина.

Во время деловой программы предприниматели обсудили проблемы и перспективы частного образования и возможности создания в крае экосистемы, решающей социальные проблемы.

Центр инноваций социальной сферы Приморского края - структурное подразделение центра "Мой бизнес" - организовало мероприятие по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 1,5 раза - до 1,5 трлн рублей.