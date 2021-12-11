Ускоренное развитие АПК Тувы профинансируют из индивидуальной программы развития региона

ТАСС, 11 декабря. Половину ежегодно выделяемого Туве из федерального бюджета транша в 1 млрд рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года (ИПСЭР) будут направлять на развитие сельского хозяйства. Об этом в субботу сказал журналистам глава Тувы Владислав Ховалыг.

ИПСЭР со сроками реализации 2020-2024 годы утверждена распоряжением правительства РФ. Программа включает в себя мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов. Ежегодно на ее реализацию из федерального бюджета выделяется по 1 млрд рублей. Ранее глава Тувы сообщал ТАСС, что в регионе разработали программу ускоренного развития сельского хозяйства в 2022-2027 годах, в ее рамках планируется увеличить в три раза валовый продукт в отрасли - до 18 млрд рублей.

"У нас есть ИПСЭР, где ежегодно выделяется 1 млрд рублей. Если мы определили приоритетом развитие сельского хозяйства, то не менее 50% этих средств направлять на развитие сельского хозяйства республики. Договорились (на федеральном уровне - прим. ТАСС), сейчас будем заниматься внесением изменений в эту программу в этой части", - сказал Ховалыга.

Сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики для Тувы. Сейчас валовый продукт в АПК региона составляет 6 млрд рублей. Сообщалось, что программа развития АПК предусматривает инвестиции свыше 9 млрд рублей, из них 7,5 млрд рублей - частные вложения.