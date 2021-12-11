Проект развития производства СПГ на Сахалине сформируют в ближайшее время

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Проект строительства инфраструктуры и развития производства сжиженного природного газа (СПГ) на Сахалине будет окончательно сформирован в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правительства РФ Александр Новак по итогам совещания с участием властей региона.

"Важный был вопрос, касающийся топливно-энергетического баланса в целом региона и обеспечения газом населенных пунктов, обеспечения энергией Курильских островов, сжиженным природным газом, <...> договорились о совместных действиях, чтобы в ближайшее время уже окончательно сформировать проект по строительству необходимой инфраструктуры, развитию производства СПГ на острове Сахалин", - сказал Новак.

В 2025 году планируется полностью завершить газификацию островного региона. В Сахалинской области построят около 1,2 тыс. км газопроводов, газифицируют свыше 35 тыс. домов и более 150 предприятий и котельных. До конца нынешнего года к газу намечено подключить 500 домов в Южно-Сахалинске, в следующем году в городе планируется газицифировать около 5 тыс. домов, в основном частного сектора. В октябре власти региона сообщали, что в 2023 году на Итурупе появится система приема, хранения и регазификации СПГ, аналогичный проект планируется на Кунашире.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.