Глава британского МИД призвала снизить зависимость Европы от российских энергоносителей

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась за снижение зависимости Европы от российских энергоносителей.

"Нам совершенно необходимо сократить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночными экономиками, сокращению зависимости от враждебных акторов, мы должны гарантировать, что свободный мир в состоянии обладать стратегической независимостью, в которой он нуждается для того, чтобы выжить и процветать", - заявила она в субботу в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Я хочу работать совместно с нашими германскими, французскими, итальянскими партнерами и, на самом деле, со всем Евросоюзом, чтобы гарантировать, что свободные демократические страны могут иметь альтернативу поставкам российского газа. Я думаю, что это очень важно", - добавила глава британского МИД.

Она также заметила, что любое негативное развитие украинского сценария сделает более сложной задачу запуска газопровода "Северный поток - 2". "Я думаю, что движение вперед в этом вопросе (запуска газопровода - прим. ТАСС) в случае агрессии, которую мы видим со стороны России в отношении Украины, будет проблемой", - выступила с утверждением Трасс.

Она также не исключила введения новых санкций против РФ в этом случае. "Что касается угроз Украине, то, конечно, мы смотрим, что еще мы можем сделать. Мы работаем с одинаково мыслящими с нами партнерами, чтобы гарантировать, что если какие-то действия будут предприняты [в отношении Украины], то настанут суровые экономические последствия", - сказала глава МИД Британии.

G7 обсуждает Россию

Интервью Трасс приурочено ко встрече глав МИД страны Группы семи, которая началась в субботу в Ливерпуле. В двухдневных дискуссиях принимают участие министры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - стран, входящих в это неформальное объединение экономически развитых стран. Встреча началась с обсуждения России и Китая.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.