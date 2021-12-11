Nafta купила месторождение газа на Западной Украине

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил словацкой компании Nafta стать единственным владельцем месторождения газа в Закарпатской области.

"Предоставлено разрешение компании Nafta International BV (Nafta International BV - дочерняя компания словацкой Nafta, которая занимается разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", - говорится в решении АМКУ, размещенном на сайте ведомства.

В Nafta отметили, что она сотрудничает с американской Cub Energy по разведке Ужгородской газовой площади с 2016 года. Словацкая компания теперь станет единственным владельцем лицензии. "Получение 100% доли в лицензии даст нам возможность для более гибкого развития деятельности и инвестиций в данном регионе", - сказал, в частности, генеральный директор Nafta Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь около 300 кв. км.

В 2016 году Nafta приобрела у Cub Energy за €1,5 млн 50% в Ужгородской газовой площади.