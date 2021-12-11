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Крым заинтересован в возобновлении паромного и авиасообщения с Турцией

Заместитель постпреда Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев отметил, что полуостров готов к этому

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Республика Крым готова и заинтересована в возобновлении паромного и авиасообщения с Турцией, сообщил в субботу журналистам заместитель постоянного представителя Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев в рамках проведения крымско-татарских дней в Анкаре, которые проходят в здании представительства Россотрудничества (Русский дом).

"У нас есть замечательный новый международный аэропорт, у нас есть возможность принимать суда, в том числе из Турции. Надо говорить об этом, мы в этом, естественно, заинтересованы. Мы заинтересованы в загрузке нашего аэропорта международными рейсами, там есть международный терминал и все возможности для прохождения границы, и все готово. Вопрос в желании, и я думаю, что все это состоится. С какой стороны это начнется, трудно сказать, но вода камень точит, и тут закрывать глаза на существующую реальность у мира не получится", - подчеркнул Соломенцев.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. С осени 2016 года между портами Севастополь (бухта Камышовая) и Зонгулдак (Турция) работал паром "Варяг". Однако в 2017 году власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма, запрет касается кораблей под любым флагом.

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