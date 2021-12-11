"Дочка" Сбербанка на Украине сменила название на Международный резервный банк

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. "Дочка" Сбербанка на Украине официально сменила название на Международный резервный банк. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Минфин", ссылаясь на письмо, которое банк разослал контрагентам.

"Сбербанк на Украине сменил название на Международный резервный банк (МР Банк), на английском языке - International Reserve Bank или IR Bank", - говорится в письме банка.

22 ноября Хозяйственный суд Киева постановил предоставить "дочке" Сбербанка на Украине отсрочку для смены названия на 9 месяцев - до 11 августа 2022 года. Основанием для этого стала необходимость совершения кредитной организацией ряда процедур, сроки выполнения которых зависят от третьих лиц. Ранее Верховный суд Украины запретил АО "Сбербанк" (Киев) использовать название "Сбербанк" на украинской территории. Последующая апелляция кредитной организации результатов не принесла.

Санкции против банков России

19 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры Сбербанка, а также Проминвестбанка ("дочки" российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая была продана украинскими властями). Санкции были введены в марте 2017 года. Тогда под них подпали пять банков, которые принадлежали России: Сбербанк, VS Bank, Проминвестбанк, ВТБ и БМ-Банк.

Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала банков.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.