Париж настаивает на выдаче Лондоном всех запрошенных лицензий французским рыбакам

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Франция приветствует заявление Соединенного Королевства о выдаче новых лицензий европейским рыбакам для промысла в британских водах Ла-Манша, однако намерена задействовать юридические средства для принуждения Лондона к удовлетворению всех заявок. Соответствующее заявление распространили министр по делам моря Анник Жирарден и госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Франция и Европейский Союз продолжат совместную работу по обеспечению полного выполнения соглашения о торговле и сотрудничестве", - цитирует их совместное заявление Agence France-Presse. Чиновники подчеркнули, что изучают "все возможные юридические условия" для каждой лицензии, "предоставляя доказательства, которые британцы намерены проанализировать в ближайшие недели". Они указали, что "с прошлой недели было получено более 80 лицензий", однако Париж ожидает выдачи еще около 80 лицензий для французских рыбаков. К настоящему моменту Франция добилась выдачи 1 027 таких разрешений.

В субботу Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании объявило о выдаче 23 дополнительных лицензий для французских рыболовецких судов. Заявление было опубликовано по итогам переговоров с еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниусом Синкявичюсом, состоявшихся в пятницу. В коммюнике отмечается, что "на этом завершается фаза интенсивных переговоров по лицензированию".

В четверг Жирарден заявила на слушаниях в Сенате (верхней палаты парламента) Франции, что Париж намерен обратиться к Еврокомиссии с просьбой организовать заседание Партнерского совета, если Лондон не выдаст все запрошенные разрешения на промысел французским рыбакам до 10 декабря. Данный орган, сопредседателями которого являются ЕС и Великобритания, должен рассмотреть каждый отказ в индивидуальном порядке и принять решение о том, соблюдает ли Великобритания свои обязательства в рамках соглашения о выходе из ЕС (Brexit).

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на рыбный промысел. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет вводить санкции до окончания переговоров о рыболовстве. При этом в качестве ключевой даты было названо 10 декабря.