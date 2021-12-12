Число самозанятых в Татарстане выросло на 64,5 тыс. с начала года

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане выросло почти на 65 тыс. за 2021 год. Соответствующий плановый показатель в республике превышен, сообщил ТАСС в воскресенье первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

"На 29 ноября у нас зарегистрировано 162 тыс. самозанятых. В эту цифру входят и те самозанятые, которые с ИП перешли на этот режим налогообложения. <...> На 1 января 2021 года было 97,5 тыс.", - сказал Сибгатуллин.

При этом на 1 января 2020 года в республике было зарегистрировано 62,5 тыс. самозанятых. По словам чиновника, плановый показатель по регистрации самозанятых в республике превышен.

Режим был запущен 1 января 2019 года как пилотный проект в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. В начале 2020 года возможность применения режима распространили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года - на всю страну. Статус самозанятого предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Поддержка представителей МСП

Сибгатуллин также сообщил, что поддержка представителей МСП Татарстана при выходе на международные электронные площадки составила 80 млн рублей в 2021 году.

"Бюджет этого мероприятия (поддержка МСП при выходе на международные электронные площадки - прим. ТАСС) на год - порядка 80 млн. <…> Количество экспортеров из состава МСП, которых мы мониторим, наша-фокус-группа - это порядка 800 предпринимателей. Полагаю, что из 160 тыс. предпринимателей, которые сейчас зарегистрированы в Татарстане, не всех знаем, которые экспортируют", - сказал Сибгатуллин.

По его словам, фокус-группе направляются целевые рассылки, их приглашают на обучающие мероприятия, разъясняют порядок продаж на международных площадках. "Если они находят интерес в этом, то заключают договор. Мы еще и оплачиваем расходы, которые выставляют крупнейшие международные площадки. <…> Мы стыкуем предпринимателей, эти площадки и те организации, которые становятся посредниками или вспомогательными элементами для размещения.

Это все стоит определенных денег. И вот эти расходы мы имеем право брать на себя с тем расчетом, что, один раз пройдя круг, дальше предприниматель сам будет работать", - сказал Сибгатуллин.

Всего в 2021 году в Республике Татарстан на господдержку субъектов МСП направлено 1,2 млрд рублей, с учетом имеющейся капитализации подведомственных министерству экономики структур общая сумма поддержки составляет 3,56 млрд рублей.