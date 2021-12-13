Открытие нового терминала в аэропорту Петропавловск-Камчатский перенесли на 2024 год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Подрядчик перенес сдачу в эксплуатацию нового пассажирского терминала в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с ноября 2023 года на февраль 2024 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский после осмотра стройки вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

"Мы смещаемся [по срокам ввода нового аэропорта] на февраль 2024 года. Видим невозможность оставаться в [прежних] сроках", - сказал Чудновский.

Как подчеркнул генеральный директор подрядной компании "Ротек" Иван Панасюк, сейчас на площадке работают около 120 человек, к следующему строительному сезону их количество планируется увеличить до 300-350 человек. "Выполняем ряд наружных работ, связанных с устройством перрона, рулежной дорожки, наружных сетей и коммуникаций, подъездных технологических дорог. <…> С нашей стороны мобилизован бетонный завод. Вы видели на подъезде, он сейчас монтируется, в декабре будет полностью смонтирован, и все производство бетона сюда будет делаться на этом заводе", - добавил Панасюк.

После осмотра объекта губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил вице-премьера Юрия Трутнева ускорить выделение 3,45 млрд рублей на строительство терминала по линии ВЭБ.ДВ.

При этом, как уточнил глава региона, благодаря федеральной поддержке уже полностью решен вопрос с сопутствующей инфраструктурой. "Это котельная, очистные [сооружения]. Это поддержка Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, полный объем средств выделен, здесь рисков нет. Подрядчик на свои средства строит здания для таможенных органов федеральных органов власти, решение по которым под вашим руководством принималось", - сказал он.

Проект модернизации главного аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) предусматривает строительство нового четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тыс. кв. метров, оснащенного четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса также войдут гостиница на 131 номер и деловой центр общей площадью более 14 тыс. кв. метров. Порядка 2,3 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете на строительство перрона для нового аэропорта.

Госпрограмма "Развитие транспортной системы"

Реконструкция аэропортового комплекса на Камчатке реализуется по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По инициативе президента России Владимира Путина в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.