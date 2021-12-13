Треть россиян постоянно отвлекаются на мессенджеры во время работы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Треть сотрудников российских компаний отвлекается на мессенджеры во время работы каждый час. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенном в период 4 - 8 декабря, проведенном среди 2007 работающих россиян во всех регионах страны.

По данным онлайн-опроса, больше всего сограждане страдают от интернет-зависимости - в невозможности отвлечься от мессенджеров и соцсетей во время работы признались 29%. Из них проверяют телефон каждые пять минут 7% опрошенных, 24% делают это каждые полчаса, а 37% - раз в час. Вообще не смотрят сообщения в телефоне в течение рабочего дня 14% респондентов, а еще 5% опрошенных не отвечают на звонки во время работы. Затруднились с ответом 13%.

Кроме пристрастия к мессенджерам (29%) россиянам также мешает любовь ко сну (23%), привычка опаздывать (17%), курить (14%), постоянное желание поесть (10%). Лишь 7% опрошенных ничего не мешает работать. В то же время 15% опрошенных рассказали, что пытаются бороться с интернет-аддикцией.