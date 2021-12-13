Кафе и рестораны аэропорта Новосибирска снизили цены на услуги общественного питания

ТАСС, 13 декабря. Кафе и рестораны в аэропорту Новосибирска после проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России понизили цены на услуги общественного питания, говорится в сообщении ведомства.

Новосибирское УФАС России провело мониторинг формирования цен на услуги общественного питания в новосибирском аэропорту Толмачево. Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта, отмечается в материале.

"По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе", - говорится в сообщении.

ФАС России и территориальные органы продолжат проводить контрольные мероприятия по мониторингу формирования цен на продукты в кафе и ресторанах аэропортов. В рамках проверок антимонопольные органы оценивают ценообразование, изучают причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов, в том числе питьевой воды, заключили в ведомстве.

Ранее после предупреждения ФАС компания "Аэро Фуд" снизила цены на питьевую воду в аэропорту Минеральных Вод.