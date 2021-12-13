{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: экспортные цены на российских крабов выросли почти в два раза

Показатель увеличился в октябре до $58 за 1 кг, пишет издание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средние экспортные цены на российских крабов в октябре выросли до $58 за 1 кг, пишет РБК со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Осенью крабы традиционно дорожают по сравнению с летними месяцами, но за последние три года цены никогда не достигали такого высокого уровня. В октябре 2020 года 1 кг поставляемого за границу краба стоил в среднем $32, в октябре 2019 года - $26. Еще в сентябре этого года средняя цена составляла $31", - пояснил РБК.

По данным статистики, сильнее всего подорожали мороженые крабы. Их средняя цена в октябре составила $67 за 1 кг, тогда как в октябре 2020 года она составляла $36, в сентябре этого года - $30.

Теги
Россия
Энергетический кризис в Европе
Цена на газ в Европе превысила $1 300 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов 10 декабря составляет почти 8%
Цена на газ в Европе превысила $1 300 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Читать полностью