РБК: экспортные цены на российских крабов выросли почти в два раза

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средние экспортные цены на российских крабов в октябре выросли до $58 за 1 кг, пишет РБК со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Осенью крабы традиционно дорожают по сравнению с летними месяцами, но за последние три года цены никогда не достигали такого высокого уровня. В октябре 2020 года 1 кг поставляемого за границу краба стоил в среднем $32, в октябре 2019 года - $26. Еще в сентябре этого года средняя цена составляла $31", - пояснил РБК.

По данным статистики, сильнее всего подорожали мороженые крабы. Их средняя цена в октябре составила $67 за 1 кг, тогда как в октябре 2020 года она составляла $36, в сентябре этого года - $30.