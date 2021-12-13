Грузооборот НМТП за 10 месяцев 2021 года вырос на 2,9%, до 95,5 млн тонн

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Грузооборот Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по итогам января - октября 2021 года увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 95,5 млн тонн. Об этом говорится в сообщении группы.

"Перевалка наливных грузов выросла на 2,3 млн тонн (+3,2%), до 76,1 млн тонн. Объемы перевалки нефтепродуктов выросли на 2 млн тонн (7,4%)", - отметил генеральный директор НМТП Сергей Киреев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Небольшой рост в этом сегменте показала сырая нефть - на 0,4 млн тонн (0,9%) за счет роста перевалки через Приморск, сообщили в НМТП.

Перевалка сухих грузов выросла за 10 месяцев текущего года на 2,1%, до 19,3 млн тонн. "Драйверами роста стали в первую очередь контейнеры, а также сахар-сырец, химические и скоропортящиеся грузы", - добавил Киреев.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером группы (62%) является "Транснефть".

